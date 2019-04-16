Вашингтон, 16 апреля, 2019, 22:17 — ИА Регнум. По информации от представителей Белого дома, президент США Дональд Трамп в ближайшее время ужесточит санкции против Гаваны и иностранных компаний, работающих с Кубой, 16 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Ожидается, что Трамп разрешит подачу исков против иностранных компаний, использующих отели и плантации, «экспроприированные» коммунистическими властями Кубы после революции 1959 года. О решении будет объявлено советником Джоном Болтоном в среду 17 апреля.

Под иски «прежних владельцев» могут попасть канадская горнодобывающая компания Sherritt International, испанские отельеры Melia и Iberostar, британский табачный гигант Imperial Brands, французский производитель напитков Pernod-Ricard и многие другие компании.

Читайте также: Google намерена заключить сделку с Кубой