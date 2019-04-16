Казань, 16 апреля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. SK Engineering & Construction является одной из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний Южной Кореи. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов. По его словам, республике интересен опыт компании в области строительства производств по сжижению природного газа (СПГ), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Tatarstan.ru Встреча Рустама Минниханова с делегацией компании «SK Engineering & Construction»

«У нас есть опыт работы с компаниями из Южной Кореи. Направления самые разные: закупка транспортных средств, взаимодействие по линии Казанского вертолетного завода, сотрудничество в области медицины и образования. Среди машиностроительных предприятий Татарстана востребованы металлообрабатывающие центры южнокорейских компаний», — отметил Минниханов. Кроме того, есть примеры локализации южнокорейских производств на территории республики. В частности, компания Apollo открыла завод по производству запорной арматуры.

SK Engineering & Construction входит в структуру холдинга SK Group. Компания предлагает комплексные услуги по проектированию и строительству НПЗ, нефтехимических предприятий, электростанций, СПГ проектов, объектов гражданской и транспортной инфраструктуры.

Также 16 апреля Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с главой ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Документ предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики.

ИА REGNUM напоминает, «Промсвязьбанк» был выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения ряда крупных госконтрактов. Уточнялось, что новый специализированный банк будет обеспечивать банковское сопровождение, проводить расчёты с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также кредитовать их.