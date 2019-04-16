Лондон, 16 апреля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть вплотную приблизились к годовым максимумам, 16 апреля передает агентство Reuters.

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Нефть начала торги падением, однако к настоящему моменту преодолела спад и находится вблизи максимумов, достигнутых 12 апреля.

В настоящий момент фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 41 цент (0,58%) до $71,71 за баррель. Нефть WTI выросла на 50 центов (0,79%), до $64,07 за баррель.

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