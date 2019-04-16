Брюссель, 16 апреля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Позиция ЕС по вопросу принадлежности Голанских высот остаётся в полном соответствии с резолюциями СБ ООН, признающими эти территории оккупированными Израилем, заявила 16 апреля глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

Иван Шилов ИА REGNUM Голанские высоты

Кроме того, Могерини отметила, что ЕС не соглашается с решением США о признании суверенитета Израиля над этими районами.

«ЕС не признаёт суверенитет Израиля ни на одной из территорий, оккупированных Израилем с июня 1967 года, в соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН. И это в полной мере относится к Голанским высотам», — сказала Могерини.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, Голанские высоты являются частью территории Сирийской Арабской Республики.