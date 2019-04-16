Могерини сделала заявление о суверенитете Израиля над Голанскими высотами
Брюссель, 16 апреля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Позиция ЕС по вопросу принадлежности Голанских высот остаётся в полном соответствии с резолюциями СБ ООН, признающими эти территории оккупированными Израилем, заявила 16 апреля глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.
Кроме того, Могерини отметила, что ЕС не соглашается с решением США о признании суверенитета Израиля над этими районами.
«ЕС не признаёт суверенитет Израиля ни на одной из территорий, оккупированных Израилем с июня 1967 года, в соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН. И это в полной мере относится к Голанским высотам», — сказала Могерини.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Напомним, Голанские высоты являются частью территории Сирийской Арабской Республики.