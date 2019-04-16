Казань, 16 апреля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Татария получила от налогообложения самозанятых 2 млн рублей в январе. В течение первого месяца текущего года соответствующий статус получили 2 тыс. человек, сообщил глава республиканского управления ФНС Марат Сафиуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Налоговая служба ожидает, что в следующем месяце за счёт роста числа самозанятых поступления в бюджет составят около 5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Казань».

"На 15 апреля у нас зарегистрировано 8 тыс. самозанятых. Если смотреть на население нашей республики в возрасте от 14 лет, когда они уже могут стать самозанятыми и получают паспорт, то по сравнению с другими регионами по доле зарегистрированных мы — на первом месте», — сказал вице-премьер республики Шамиль Гафаров.

Ожидается, что к концу года аналогичный статус получат около 60 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальный налоговый режим для самозанятых на территории четырех субъектов РФ начал действовать с 1 января текущего года. Самозанятые — это граждане, которые не трудоустроены официально, не имеют работодателя или сотрудников в подчинении. В случае, если они получают не больше 200 тыс. в месяц, то они могут зарегистрироваться как самозанятые. Сейчас это возможно в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии.

По состоянию на начало марта в Татарии насчитывалось около 3,5 тыс. самозанятых. Всего в России таких граждан на тот момент регистрировалось около 33 тыс. человек.

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