Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Союз реставраторов Санкт-Петербурга готов участвовать в работах по восстановлению сгоревшего собора Парижской Богоматери, сообщает 16 апреля пресс-служба союза.

Марна Захарова ИА REGNUM Собор Парижской Богоматери в розовом цвету

В Петербургское генконсульство Франции уже направлено письмо, в котором помимо выражения сочувствия указано на имеющийся у российских реставраторов опыт промышленного альпинизма и работы на сгоревших куполах.

В тексте письма поясняется, что эксперты союза имеют практический опыт восстановления купола Троицкого собора в Петербурге, пострадавшего в аналогичной ситуации в 2006 году.

«Также эксперты Союза реставраторов Санкт-Петербурга готовы оказать содействие в консультировании по составлению проектной документации и технологической карты для работ по восстановлению поврежденных площадей парижского храма», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери возник сильный пожар, в результате которого рухнула большая часть кровли, шпиль собора и старинные часы.