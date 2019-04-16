Доха, 16 апреля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Катар призвал заблокировать иностранные поставки оружия «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифы Хафтара, 16 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По словам главы МИД катара Мухаммеда бен Абдуррахмана аль-Тани, многие страны «поставляют боеприпасы и современное оружие» ЛНА, несмотря на существующие международные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля ЛНА начала штурм Триполи и в настоящий момент ведет бои с отрядами правительства Файеза Серраджа на южных окраинах столицы Ливии.

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