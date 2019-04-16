Суд Бахрейна вынес приговор членам «Хезболлы в Бахрейне»
Манама, 16 апреля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Суд Бахрейна вынес приговор по обвинению в терроризме и лишил гражданства 138 шиитов, 16 апреля передает агентство Associated Press.
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Хезболла
Согласно решению суда, 69 членов «Хезболлы в Бахрейне» приговорены к пожизненному заключению, остальные — к срокам от трех до десяти лет.
100 подозреваемых также были оштрафованы примерно на $265 000 каждый. Часть обвиняемых была приговорена заочно.
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