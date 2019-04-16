Чита, 16 апреля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Около 1700 делегатов из 11 регионов Дальневосточного федерального округа участвуют в первом Дальневосточном женском форуме, который проходит 16−17 апреля в столице Забайкальского края Чите. Гостями форума также стали представители Иркутской области, Монголии и Китая.

Забайкальскийкрай.рф Участницы форума

Как сообщает «Российская газета», член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, открывая форум, сообщила, что Забайкальский край стал первым регионом России, где проводятся такие мероприятия. В дальнейшем женские форумы охватят и другие субъекты Федерации.

Основная тема форума — реализация национальных проектов и связанных с ними социальных инициатив женщин. В частности, по словам Лаховой, активное обсуждение велось на площадке по нацпроекту «Демография». «Цель демографического проекта — стабилизировать численность населения на Дальнем Востоке. И поставлена задача к 2025 году, чтобы был прирост где-то 352 тысячи. Нужно все предпринять, чтобы можно было снизить показатели смертности населения», — цитирует сенатора ГТРК «Чита».

Глава Забайкальского края Александр Осипов, принявший участие в работе форума, также назвал сбережение и приумножение народа главным приоритетом нацпроектов на Дальнем Востоке. «Для этого краю требуется ускоренное социально-экономическое развитие. Вхождение в Дальневосточный федеральный округ дает нам действенный механизм развития», — сказал он.

Осипов напомнил, что с начала 2019 года для забайкальцев впервые действуют новые дальневосточные меры поддержки семей: единовременная выплата при рождении первого ребенка (25 тысяч рублей), дополнительный материнский капитал на второго ребенка (135 тысяч рублей), ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка (около 12 тысяч рублей).

Врио губернатора также сообщил, что по линии нацпроектов в Забайкальском крае на демографию, образование, здравоохранение, культуру, экологию, малое и среднее предпринимательство будет направлено более 23 млрд рублей.

Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года. На регион стали распространяться все программы поддержки Дальнего Востока, в том числе средства из федерального бюджета на социальное развитие центров экономического роста — «единая субсидия». В 2019 году её объём составил 9,4 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2019 поставил задачу вывести все регионы ДФО по ключевым социально-экономическим показателям и по качеству жизни людей на уровень выше среднероссийского.