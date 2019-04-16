Хабаровск, 12 декабря, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с начала 2019 года более 3 тыс. семей оформили региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребёнка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Размер регионального маткапитала в Хабаровском крае составляет 30% от федерального и равен почти 136 тыс. рублей. Средствами уже распорядились 468 семей, на эти целы из регионального бюджета направлено 59,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край продолжает терять население. С начала 2019 года количество жителей региона уменьшилось на 18,5 тыс. человек. Люди массово покидают край. Уезжают на Кубань, Москву и область, Санкт-Петербург и область, Калининград, а также в соседнее Приморье. Главной причиной переезда люди называют ухудшающееся социально-экономическое положение региона.