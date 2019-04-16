Киев, 16 апреля, 2019, 19:55 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в парламентской кампании 2019 года. Соответствующее заявление Гройсман сделал 16 апреля в эфире одного из украинских телеканалов в Словакии после встречи с премьером Петером Пеллегрини.

«Я будут принимать участие в следующей парламентской кампании. Это не самоцель — принимать участие. Цель в том, чтобы получить победу и через победу менять страну. Много вещей нужно сделать в стране. Чем больше будет людей, которые будут не просто рассказывать о каких-то проектах, а будут способны качественно делать свое дело, от этого будет зависеть, как быстро мы достигнем цели, о которой сегодня мечтает каждый украинец… Мы должны быть богатым, системным государством — это должно быть национальной идеей», — сказал Гройсман.

При этом он считает, что старый состав Рады может принять ряд важных законов после завершения президентских выборов.

«Фактически пять месяцев остается до очередных выборов. Я не знаю, будет ли сенс делать досрочные выборы… Нужно концентрироваться на другом. Между президентской и парламентской кампанией есть пять месяцев. Из этих месяцев несколько месяцев пленарные. Нужно сделать все возможное, чтобы принять очень важные изменения в законодательство, которые нужны стране. Я бы, например, к этому отнес новый закон о выборах, с открытыми списками», — рассказал Гройсман.

«Мы вносили 35 законов по экономике. Важно, чтобы этот созыв, который не раз демонстрировал способность принимать трудные, но необходимые решения, тоже принял их. Есть и ряд других вопросов, решение которых может оказать позитивное влияние на развитие национальной экономики и создавать демократические правила внутри самой Украины. Над этим нужно будет сконцентрироваться сразу после выборов президента», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Словакии премьер-министр Гройсман и премьер Пеллегрини обсудили ход строительства нового «шелкового пути» из Азии в Европу. При этом главы правительств подписали соглашения о расширении режима малого приграничного движения на украинские населенные пункты и использовании аэропорта «Ужгород» (Закарпатье).

«Мы обсудили роль Украины и Словакии в строительстве нового «шелкового пути» из Азии в Европу. Всеми партнерами Украина и Словакия рассматриваются как очень важный элемент с точки зрения скорости перемещения товаров. В цене мы достаточно конкурентные», — сказал украинский премьер.

Напомним, по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале 2019 года, премьер Гройсман лидировал в списке политиков, которых украинцы хотели бы видеть на посту главы правительства после выборов президента, которые состоятся 31 марта. В частности, 15,3% граждан хотели бы видеть Гройсмана на посту премьера после президентских выборов. На втором месте— внефракционный нардеп Сергей Тарута (5,1%), на третьем— лидер «Народного фронта», экс-премьер Арсений Яценюк (4,6%).