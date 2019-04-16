Москва, 16 апреля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в 2019 году получат первую партию основных боевых танков Т-90М «Прорыв-3», сообщает 16 апреля «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы корпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова.

Gur Khan attacks! Танк Т-90М «Прорыв-3»

По его словам, в текущем году поставки этих танков начнутся, но конкретный размер первой партии пока не раскрывается.

«Размер партии мы не раскрываем — это вопрос к министерству обороны. У нас есть контрактные обязательства, которые мы должны выполнить строго в сроки, которые определены», — сказал Александр Потапов.

Стоит отметить, что главным внешним отличием танка Т-90М от других танков семейства Т-90 является новый боевой башенный модуль с удлинённой кормовой частью и 125-мм танковой пушкой повышенной живучести и точности и дистанционно-управляемой 12,7-мм пулеметной установкой.

Лобовая проекция и значительная часть бортов прикрываются блоками динамической защиты «Реликт».

Кроме того, Т-90М оснащён высокоавтоматизированной всепогодной цифровой системой управления огнем (СУО) с функцией поиска, идентификации и сопровождения целей. В перечень обязательного оборудования танка включена установка климат-контроля, опробованная на танках Т-90С, поставленных Алжиру, и предназначенная для основного боевого танка Т-14 «Армата».