Москва, 16 апреля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Роскомнадзор намерен проверить российские и зарубежные интернет-магазины на предмет соблюдения закона «О персональных данных». Об этом 16 апреля сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Интернет-магазин

Выступая на коллегии Роскомнадзора, он отметил, что ведомство получает немало жалоб на интернет-магазины, и потому решило запросить у компаний, как они обрабатывают персональные данные.

«Там и большие деньги гуляют, и большие права нарушаются», — приводит РБК слова Жарова.

Глава Роскомнадзора заверил, что в при выявлении в работе онлайн-магазинов «злонамеренных действий» с персональными данными российских граждан, служба совместно с компетентными органами предпримет «исчерпывающие действия» в отношении этих компаний.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе американская компания Facebook была оштрафована российским судом на три тысячи рублей за непредоставление по требованию Роскомнадзора информации о локализации персональных данных российских пользователей социальной сети.