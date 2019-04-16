Магнитогорск, Челябинская область, 16 апреля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске 16 апреля началась выдача уведомлений жильцам многоэтажки на проспекте Карла Маркса, которая частично обрушилась рано утром 31 декабря после взрыва. Об этом журналистам заявила и.о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

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Уведомления получают те жильцы квартир, которые желают поменять место жительства. В реестре получателей соцвыплаты на покупку жилья находится 178 заявлений. Средства на приобретение гражданами жилья были выделены из федерального и областного бюджетов, а также от ММК.

«Уведомление имеет определённую сумму денежных средств, которая рассчитывается исходя из площади жилого помещения, в котором гражданин проживает на данный момент, и стоимости квадратного метра», — пояснила Татьяна Никитина.

Чтобы его получить, жильцы должны предоставить документ о безвозмездном отчуждении жилья, договор купли-продажи жилья либо участия в долевом строительстве, а также номер счёта покупателя и выписку из ЕГРН. Проще говоря, подтвердить факт покупки квартиры. При этом деньги могут быть выданы жильцам либо перечислены напрямую продавцу жилья или застройщику.

Также и.о. министра отметила, что жильцы могут передумать и отказаться от переезда, даже если получат такие уведомления. А желающие переехать в другой регион смогут это сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обрушения седьмого подъезда дома погибли 30 человек, в том числе шестеро детей. Позднее восьмой подъезд и остатки седьмого были разобраны. Территорию на их месте благоустроят.

В марте оставшиеся подъезды с первого по шестой и с девятого по двенадцатый были признаны безопасными для проживания.