Париж, 16 апреля, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Устоит ли Нотр-Дам-де-Пари после опустошительного пожара, уничтожившего часть собора, было вопросом нескольких минут, сообщило испанское издание El Mundo на следующий день, 16 апреля, после трагедии. «С ним было бы покончено за четверть часа или полчаса», — заверил в этот вторник госсекретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщив, что за этот временной промежуток группа пожарных успела подняться на башни и предотвратить обрушение. «Два десятка сотрудников, подвергая опасности свою жизнь, вошли в башни, чтобы сдержать огонь изнутри, и это позволило спасти здание», — сказал второй человек во французском МИДе, стоя на соборной площади.

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«Когда пламя было потушено, пришло время взяться за расследование, чтобы определить, что вызвало пожар в готическом сокровище архитектуры, расположенном в сердце столицы Франции, — пишет El Mundo. — Две трети крыши здания сгорели, и шпиль рухнул. Правительство сообщило, что были обнаружены «уязвимости» в структуре собора, в первую очередь в его своде и части северного нефа, и это привело к эвакуации людей из пяти жилых зданий по соседству в качестве превентивной меры». На текущий момент причины пожара, потрясшего Францию и весь мир, неизвестны, однако «все указывает на случайное возгорание, к тому же в соборе велись восстановительные работы», считает испанское СМИ. Рабочих сейчас допрашивают.

Издание ABC, помимо последних новостей о состоянии собора и мнения властей, рассказало о пожертвованиях на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. «Проявления поддержки и солидарности с Францией после пожара в Нотр-Даме поступают со всех уголков мира, прежде всего с заявлениями о многомиллионных пожертвованиях на реконструкцию храма», — отмечает СМИ. Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию жертвователей, целью которой станет объединение экспертов для сбора необходимых средств. Парижская мэрия уже выделила на реставрацию собора 50 миллионов евро. Между тем компания Louis Vuitton пожертвовала 200 миллионов евро, L'Oreal — Familia Bettencourt — тоже 200 миллионов, Francois-Henri Pinault — 100 миллионов, и это лишь самые крупные взносы.

«Что же уцелело в огне из сокровищ собора Парижской Богоматери?» — задаются вопросом сразу несколько изданий. Терновый венец и тунику святого Людовика, главные реликвии, удалось спасти, сообщает El Pais. «Венец, хранившийся вплоть до Французской революции в Сен-Шапель — здании, специально построенном для его размещения, — пребывал в Нотр-Даме с 1806 года. В конце XIX века эта ценная реликвия, наиболее чтимая католиками, была помещена в овальный продолговатый футляр из золота и хрусталя, в котором и остается. Другие реликвии огромной ценности, такие как фрагмент Голгофского креста и один из гвоздей, которыми распинали Христа, тоже избежали пламени. Сокровища были перенесены в Парижскую мэрию неподалеку от Нотр-Дама и должны быть переданы в музей Лувр», — уточняет СМИ.

«Вопиющий пожар в соборе Парижской Богоматери, одном из главных памятников Франции, жемчужине готики, которую посещают почти 14 миллионов человек в год, обрушился на разуверившуюся и печальную от цепочки роковых событий последних лет страну», — подводит итоги вчерашней катастрофы La Vanguardia. Каталонское издание дополнительно подчеркнуло, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил назначенную на сегодня речь о мерах урегулирования социального беспокойства (проявлением которого стало движение «желтых жилетов») в связи с трагедией в Нотр-Даме.