Москва, 16 апреля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Персональные данные пользователей использовались руководством компании Facebook для ведения конкурентной борьбы. С такими обвинениями, как сообщает РИА «Новости», выступил американский телеканал NBC News.

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Канал ссылается на слитые в Интернет сообщения электронной почты, переписку в чатах, записи итогов встреч и другие документы компании Facebook — всего их более 400 тысяч. NBC News делает вывод, что Марк Цукерберг и другие представители руководства крупнейшей социальной сети во взаимоотношениях с другими компаниями в одних случаях предоставляли им доступ к персональным данным, а в других — отказывали в доступе.

Например, доступ к данным, по сведениям телеканала, получила активно рекламирующаяся в соцсети компания Amazon, но под предлогом защиты приватности намеревалась отказать в доступе одному набирающему популярность мессенджеру.

Как сообщалось ранее, эксперты в сфере кибербезопасности из компании UpGuard обнаружили в открытом доступе на серверах Amazon личные данные сотен миллионов пользователей Facebook.

В России Facebook обвиняется в отказе от хранения данных пользователей на серверах внутри страны. Мировой суд назначил компании незначительный штраф в размере 3 000 рублей.