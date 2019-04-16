Салехард, 16 апреля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. На Ямале завершилась весенняя вакцинация против сибирской язвы. Привито 183 тысячи оленей, или 33% от годового плана. Это на 30 тысяч оленей больше, чем прошлой весной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Правительство.янао.рф Северный олень

Всего в 2019 году запланировано привить более 500 тыс. голов северных оленей, выпасаемых в 800 стадах. Вакцинация проводилась бесплатно, в шести районах округа. Вместе с оленями прививали оленегонных собак против бешенства.

«На сегодняшний день весенняя вакцинация завершена, остался месяц до начала массового отёла, тогда беспокоить стадо нельзя. Нареканий от оленеводов о поствакцинальных реакциях у животных не было», — сообщил главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов.

Он отметил, что одновременно с вакцинацией проводится биркование оленей. Ушные бирки устанавливаются тоже бесплатно. Учёт животных важен для планирования прививочных кампаний, массовых обработок в оленеводстве, а также для недопущения распространения эпизоотий.

«Без индивидуального учёта в оленеводстве невозможно развивать страхование животных, принятое во всём мире как гарантия возмещения ущерба на случай непредвиденных обстоятельств», — пояснил Евгений Попов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадо оленей на Ямале составляет 710 тысяч голов — это самое большое поголовье северного оленя в мире.