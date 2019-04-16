Москва, 16 апреля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Балерина Анастасия Волочкова вызвала оппозиционного блогера Алексея Навального на «шпагатную дуэль». Предложение посостязаться в растяжке она опубликовала на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Таким образом Волочкова отреагировала на критику со стороны Навального, который высмеял её слова о поддержке действующего президента РФ и об отношении к недовольным ситуацией в стране. «Я честно высказала свое мнение, — сообщила балерина. — Нужен труд и упорство. А многим лень. Не лень им лить грязь и осуждать…»

Навальный также раскритиковал предложение Волочковой уехать в другие страны тем, кто не удовлетворён жизнью в России, и поиронизировал над ставшими мемами фотографии шпагата балерины.

«Если мой шпагат (а это элемент моей профессии), не дает покоя и Навальному, (видимо, это его сексуальная фантазия), то это показатель того, что его дешевая политика схожа с творческим миром, не принимающим конкуренции. Господин Навальный. Хочу Вам сказать одно. Я-то своим шпагатом который Вам так не дает покоя, могу гордиться. Как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах! — написала в ответ Волочкова (орфография и пунктуация сохранены). — А чем можете гордиться Вы? Тем, что Вы как «засланный казачок», хотите внести смуту в сознание людей России? Позор Вам! Так вот если бы Вы сели на шпагат, от Вас было бы больше толку!»

Волочкова обвинила Навального в том, что он «пиарится» в своём YuoTube-канале «за счет публичных людей, достигших своего признания трудом, потом и кровью».

«Вызываю Вас на «шпагатную дуэль»! И посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом, не могущим простить России её мощи, силы духа и стойкости людей и величия президента», — заявила Анастасия Волочкова.

Социальные сети уже подхватили заочную перепалку блогера и балерины. «Наконец-то появился оппонент его уровня», — отмечает паблик «Актуальная политика». «Допустим, в шпагате Волочковой равных нет, а вот по количеству зарубежных поездок за год он балерину должен уделать полностью», — добавляет телеграм-канал «Лесонавал». В сети уже появились и первые «фотожабы» возможной дуэли — к шпагату Анастасии Волочковой пользователи подмонтировали торс Алексея Навального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, балерина Анастасия Волочкова заявила в интервью на радиостанции «Эхо Москвы», что люди с доходами ниже прожиточного минимума должны работать и думать, что они способны совершить для блага страны.