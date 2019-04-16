Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Люди продолжают вкладывать свои смыслы в произошедший пожар в соборе Парижской Богоматери из-за универсальности этого символа для мировой культуры. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник сектора истории российской социологии Социологического института РАН Мария Мацкевич.

Milliped Собор Парижской Богоматери в зареве пожара

Вечером 15 апреля на острове Сите в Париже загорелся собор Нотр-Дам, который тушили почти до утра 16 апреля. Храм почти с тысячелетней историей серьезно пострадал в огне. В социальных сетях следившие за этим жители разных стран уже назвали случившееся символом заката европейской цивилизации в XXI веке.

«Старая реальность распадается. Это воспринимается всем миром — не только Европой — как катастрофа. То есть преобладает катастрофическое сознание. И любое крупное событие такого трагического типа, соответственно, воспринимается как символ того, что катастрофа уже близка», — говорит писатель, эксперт-аналитик Международной ассоциации «Русская культура» Андрей Столяров.

В свою очередь Мария Мацкевич заметила, что сама не стала бы искать глубинных смыслов в парижской трагедии, однако людям свойственны такие поиски.

«Это большое событие. Нотр-Дам — один из небольшого количества культурных символов, который действительно универсален. Это символ не просто Европы, а Культуры с большой буквы. Он известен всем. Когда такое происходит, у людей появляется потребность вписать это в какой-то большой нарратив, увидеть в этом глубинный символ», — считает социолог.

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