Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Вопросы реформы многосторонней торговой системы, отвечающей на вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика, обсуждались на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОК) в Нью-Йорке, сообщает 16 апреля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

Заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь, представляющий КНР, представил отчет рабочей группы по финансированию развития. В документе отмечается, что 2018 год отмечен нарастанием напряженности в сфере мировой торговли, которая поставила ряд серьезных проблем перед ВТО, связанных с перспективами спада мировой экономики.

Другой китайский представитель — заместитель директора-распорядителя МВФ Чжан Тао призвал международное сообщество ускорить реформы, добившись устойчивого среднесрочного роста.

Со своей стороны представитель генерального директората ВТО Тим Йенд поддержал планы реформирования торговой системы, заявив, что без этого мировая экономика останется в состоянии неопределенности.

Председатель проходящей сейчас 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанд Эспиноса Гарсес призвала в ходе реформы уделить особое внимание поддержке и укреплению развивающихся стран.