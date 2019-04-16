Пекин, 16 апреля, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с искренними соболезнованиями президенту Франции Эммануэлю Макрону, в которой высказал слова солидарности и поддержки всему французскому народу, сообщает 16 апреля Синьхуа.

CrazyJN Нотр-Дам де Пари

Отметив в телеграмме, что Нотр-Дам-де-Пари является важнейшим символом французской истории и культуры и жемчужиной человеческой цивилизации, китайский лидер выразил уверенность в непременном восстановлении собора усилиями народа Франции при поддержке международного сообщества. Китай, по его словам, переживает такую же боль утраты этого ценнейшего памятника, как и Франция. Си Цзиньпин уверен, что собор «снова воссияет».