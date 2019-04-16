Брюссель, 16 апреля, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск призвал сохранить «мечту» о возвращении Великобритании в ЕС, 16 апреля передает агентство Reuters.

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«В этот сложный момент нашей истории нам нужны мечтатели и мечты. Мы не можем поддаться фатализму», — заявил Туск.

Туск заверил, что сам «не перестанет мечтать о лучшей и объединенной Европе» и о том, что «Brexit можно повернуть вспять».

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