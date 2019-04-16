Вашингтон, 16 апреля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Ведущий архитектор игровой консоли PlayStation 4 Марк Церни поделился первыми подробностями о PS5. По словам Церни, консоль точно не выйдет в 2019 году, сообщает Wired.

christianladewig0 Джойстики

Разработчик сообщил, что PS5 будет обладать полной совместимостью с PS4 — все актуальные игры и VR-технологии будут запускаться на обеих приставках. Также консоль нового поколения будет поддерживать технологию трассировки лучей, с её помощью значительно улучшится графическая составляющая предстоящих игровых проектов и качество звукового сопровождения.

Церни уточнил, что PS5 будет поддерживать игры на физических носителях, а покупка цифровых копий останется опциональной. Разработчик не назвал конкретной даты выхода новой консоли, однако эксперты полагают, что её релиз состоится осенью 2020 года.

Напомним, что ранее портал Segmentnext сообщил инсайдерскую информацию о выходе PlayStaton 5. По словам журналистов, Sony не станет показывать консоль на E3 2019, но выступит с небольшим анонсом. Ориентировочная стоимость PS5 составит примерно $499. Названная дата релиза — с марта по ноябрь 2020 года.