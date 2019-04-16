Пекин, 16 апреля, 2019, 18:51 — ИА Регнум. В Пекине с визитом в рамках 4-го раунда двусторонних стратегических консультаций находится Генеральный секретарь (глава) МИД Малайзии Мухаммед Шахрул, прошла его встреча с Министром иностранных дел КНР Ван И,сообщает 16 апреля Синьхуа.

Eric Teoh Флаг Малайзии

В ходе переговоров объявлено о предстоящем участии премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада во втором форуме высокого уровня стран-участниц «Пояса и пути», который пройдет в Пекине в конце апреля.

Глава китайского внешнеполитического ведомства в связи с этим высоко оценил как решение малайзийского премьера, так и выдвинутые им «азиатские ценности», подчеркнув важность и хорошие перспективы китайско-малайзийских отношений. Его собеседник подтвердил намерение Куала-Лумпура углублять и развивать двустороннее сотрудничество с Пекином.