Москва, 16 апреля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Нет никакой разницы, в ценные бумаги каких стран вкладывает деньги России Центробанк РФ, так как для РФ они фактически потеряны, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ в феврале 2019 года увеличила российские вложения в американские ценные бумаги с 13,180 млрд долларов в январе до 14,507 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

«Что такое один миллиард долларов? Это не так уж и много. Эти 14 млрд долларов, которые хранятся в американских долговых обязательствах, это относительно немного, учитывая, что международные резервы России — это около 485 млрд долларов, — сказал Комолов. — А тут всего 14 млрд. И я напомню, что всего 10 лет назад РФ хранила в американских ценных бумагах около 110 млрд долларов. Причём, что интересно, эту статистику российский Центробанк всячески скрывал».

В связи с этим Комолов обратил внимание на то, что и информацию о февральском увеличении вложений общественность узнала из американских источников.

«Наш ЦБ эту информацию не разглашает, — сказал Комолов. — Он просто говорит о том, какая доля резервов находится в ликвидной форме, а какая часть вложена в активы. Но не говорит, куда именно. Да, в последнее время Центробанк РФ активно сокращал вложения в американский государственный долг, и понятно, что речь идёт о санкционной угрозе. Однако это не значит, что эти деньги вернулись назад в Россию и были вложены в какие-то инфраструктурные проекты, производство и так далее. Нет, они так и остались за границей, и куда они ушли, неизвестно. Нет никакой разницы, где эти деньги лежат, и они для нас фактически потеряны. Скорее всего, деньги были вложены в ценные бумаги других государств — надёжные и низкопроцентные. Так что радоваться нечему».

Подытоживая сказанное, экономист предположил, что вместо американских ценных бумаг РФ, скорее всего, приобрела акции госдолга либо Швейцарии, либо Великобритании.

«Япония — маловероятно, и это точно не Китай, — сказал Комолов. — Китайские ценные бумаги не являются надёжными. По ним высокая процентная ставка — в районе 4,5%. Всё-таки Китай — это полупериферийная экономика, а резервы принято вкладывать в надёжные бумаги с низким процентом и высокой степенью доверия. Поэтому это или Швейцария, или Великобритания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд. Об этом говорится в материалах министерства финансов США.