Сана, 16 апреля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН прошло очередное заседание по ситуации в Йемене, на котором участники высказались за выполнение всеми сторонами конфликта обещаний сохранить перемирие, а также избежать в этой стране связанной с боевыми действиями гуманитарной катастрофы, сообщает 16 апреля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Спецпредставитель ООН по Йемену Мартин Гриффитс в своем выступлении подчеркнул важность диалога, являющегося единственным способом урегулирования в этой стране. Он отметил, что после прекращения огня существенно снизился уровень насилия в городе Ходейда, однако в этом направлении еще предстоит сделать большую работу.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лукок тем не менее отметил, что ситуация в Ходейде является исключением, и в других зонах конфликта насилие постоянно растет, а значительное число людей лишаются крова и средств к существованию.

Постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй, в свою очередь, также выступил за политическое решение проблемы, сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны. Он призвал международное сообщество создать для выполнения противоборствующими сторонами соглашения о перемирии благоприятных международных условий.

Напомним, что гражданская война в Йемене возобновилась в 2014 году после срыва перемирия, заключенного в 2010 году между шиитским населением севера страны и альянсом властей с США и Саудовской Аравией, которая непосредственно вовлечена в этот вооруженный конфликт.