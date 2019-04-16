Тамбов, 16 апреля, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Тамбовская область получит более 7,5 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

ИА REGNUM

Федеральные средства получены по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на предоставление грантов в 2019 году.

«Ресурсы будут направлены государственным и некоммерческим организациям для оказания ими психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей», — отметила начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

На Тамбовщине разработан и успешно реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми, говорят региональные власти. Как отметил губернатор Александр Никитин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности администрации области в 2018 году на расширенном заседании Тамбовской областной думы, на поддержку семей с детьми в регионе ежегодно направляется около 2 млрд рублей.