Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение собору Парижской Богоматери, серьезно пострадавшему при пожаре 15−16 апреля 2019 года. Шнуров сделал публикацию в своем Instagram, посвященную этому драматическому событию.

Remi Mathis Горящий собор Парижской Богоматери

«Перформанс удался на славу, как символ новой смены вех», — начал Шнуров. Затем он прокомментировал и общественную реакцию на пожар.

«Ржала Истории Кобыла,

Над тем, что это все Фигня.

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог»,

— заключил Шнуров (авторская пунктуация сохранена — прим.ред.).

Напомним, пожар начался в куполе собора Парижской Богоматери около 20:00 накануне. Вскоре огонь охватил весь шпиль, который рухнул и поджег крышу, она тоже частично обрушилась.

Благодаря усилиям 400 пожарных удалось спасти обе башни собора, каменные своды центрального нефа также выдержали напор огня и воды, однако международное сообщество уже назвало случившееся невосполнимой утратой для человечества.

Сегодня петербургские учреждения культуры выражают свои соболезнования в связи с трагедией.

Дирекция Государственного Эрмитажа также решила приспустить российский триколор на флагштоке Зимнего дворца в Петербурге в знак солидарности с Францией.

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