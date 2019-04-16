Москва, 16 апреля, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 апреля заявил доктор юридических наук, президент Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры Сергей Бабурин на международной научно-практической конференции «Современная Россия в мировом политическом процессе: глобальное и региональное измерения» в Московском государственном лингвистическом университете.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Конституция РФ

«Белоруссия и Россия не внесли никаких изменений в свои конституции, и какое-то там Союзное государство является, по существу, антиконституционным явлением. Без внесения изменений в основные законы интеграционные процессы являются полулегальными», — заявил Бабурин.

Он отметил, что в конституциях Франции, Германии учтено членство этих стран в Евросоюзе.

«Когда у нас в этом году будет отмечаться двадцатилетие начала создания Союзного государства — как у нас уже отмечалось торжественное 25-летие начала объединения России и Белоруссии, я, человек, который стоял у истоков этого процесса, с ужасом смотрю на эти празднования и думаю, как наши потомки будут торжественно отмечать столетие начала этих процессов? Может быть, мы переведём Союзное государство в реальность из той виртуальной формы, в какой оно существует? Но для этого нужны конституционные изменения, основанные на наших культурных и нравственных традициях. Без учёта цивилизационных особенностей любые конституционные изменения приведут к фиктивности», — подчеркнул Бабурин.