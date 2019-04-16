Тула, 16 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Национальные проекты являются существенным катализатором повышения спроса на промышленную продукцию отечественного производства. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 16 апреля на расширенном заседании коллегии министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В заседании принял участие губернатор Тульской области, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области принял участие в заседании коллегии Минпромторга РФ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, курирующий нацпроект «Международная кооперация и экспорт», в своем приветственном слове подчеркнул, что необходимо создавать и модернизировать производства, продукция которых по надежности, качеству, себестоимости будет конкурировать с лучшими мировыми образцами. Он добавил, что нацпроекты являются существенным катализатором повышения спроса на промышленную продукцию отечественного производства.

На коллегии обсуждались пути и решения задач, поставленных президентом России для обеспечения конкурентоспособности нашей экономики, а также перспективы работы Минпромторга на ближайшие пять лет.

«Особое внимание было уделено созданию в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортоориентированного сектора. И сегодня для дальнейшего увеличения экспорта необходимо системно повышать качество нашей продукции, снижать себестоимость за счет модернизации и повышения производительности труда, организовать тесное взаимодействие компаний-экспортёров с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом», — прокомментировал итоги коллегии Алексей Дюмин.

На заседании особое внимание было уделено деятельности рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность», которую возглавляет глава Тульской области. Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев в своем выступлении отметил, что первое заседание этой группы вызвало живую заинтересованность в диалоге со стороны представителей органов власти и бизнес кругов.