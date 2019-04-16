Лондон, 16 апреля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть «зависли» вблизи ранее достигнутых значений — $71 за баррель для Brent и $63,5 за баррель для WTI, 16 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent упала в цене на 6 центов до $71,12 за баррель. Нефть WTI подорожала на 9 центов, до $63,49 за баррель.

Рекордное значение 2019 года — $71,87 за баррель — было достигнуто нефтью Brent в конце прошлой недели торгов, 12 апреля.

Читайте также: Рынок нефти замер в ожидании заседания ОПЕК