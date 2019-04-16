Великий Новгород, 16 апреля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Председатель думы Великого Новгорода Алексей Митюнов направил письмо мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину об устранении недоработок в ходе выполнения весенней уборки города. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 апреля, в пресс-службе городской думы, Митюнов написал мэру после осмотра территорий своего избирательного округа — в частности, улицы Кочетова в Западном районе города.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

В думе сообщили, что факты «некачественного выполнения запланированных работ» выявлены практически по всей улице. Также установлено, что на некоторых её территориях смёт и пыль не убирались в течение всей весны.

«Спикер обратился к мэру с просьбой обратить внимание на необходимость решения данной проблемы и обязать муниципального подрядчика выполнить качественную уборку данных городских территорий», — сообщили в думе Великого Новгорода.

Отметим, что новгородцы ежедневно в социальных сетях жалуются на кучи неубранного песка на городских улицах и тротуарах. В песке и пыли не только улицы в спальных районах города, но и самый центр — улицы Чудинцева, Людогоща, Воскресенский бульвар. Чиновники мэрии ссылаются на график уборки города от смёта и пыли, составленный подрядчиком. Согласно этому графику, на некоторых улицах раньше конца апреля уборочная техника не появится.

Напомним также, что общегородской субботник в Великом Новгороде назначен на 20 апреля.