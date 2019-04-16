Москва, 16 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел накануне обращения президента Франции Эммануэля Макрона по поводу референдума о доверии к нему, который президент Франции проводить не желает, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 16 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

LeLaisserPasserA38 Собор Парижской Богоматери

«Все ждали, что Макрон референдум отвергнет, и на следующую субботу придёт протестовать не 20 тысяч, а 200 тысяч, — сказал Платошкин. — Теперь Макрон и близкие к нему люди говорят: «Какие жилеты, какие демонстрации, какой референдум — нации надо сплотиться». Когда шли демонстрации «жёлтых жилетов», были погромы, которые некоторые пытались приписать «жёлтым жилетам», хотя речь шла о двух группировках, которые давно враждуют и которые, по данным французской печати, наводнены агентами полиции. Если агенты полиции могут третировать демонстрации «жёлтых жилетов», организовывая акты вандализма или не препятствуя им, то почему версия о том, что это может быть не возгорание, а поджог, невозможна?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Франции заверила, что пожар в соборе Парижской Богоматери — это «несчастный случай». Согласно заявлению прокурора Парижа Реми Хейца, нет «никаких явных признаков», что причиной пожара в Нотр-Дам-де-Пари стал поджог.