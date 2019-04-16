Киев, 16 апреля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Официальный представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что штабы обоих кандидатов, Порошенко и Зеленского, а также администрация спорткомплекса «Олимпийский» достигли трехстороннего соглашения о проведении дебатов 19 апреля. Об этом Медведев заявил журналистам сегодня, 16 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам Медведева, удалось достичь согласия на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский».

"Это трехсторонний договор об аренде стадиона 19 апреля. Пока еще не знаю, но я думаю, с достаточным запасом времени, чтобы туда можно было зайти и подготовиться», — уточнил Медведев.

Также он отметил, что пока еще не согласован регламент дискуссии. Сегодня между штабами должны состояться переговоры на эту тему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как стало ясно, что Зеленский и Порошенко прошли во второй тур, кандидаты никак не могли договориться о месте и времени проведения дебатов.

Зеленский приглашал Порошенко на стадион «Олимпийский» 19 апреля, а Порошенко был согласен дебатировать на стадионе 14 апреля, а 19-го — только в телестудии. В итоге Порошенко пришел 14 апреля на стадион и превратил псевдодебаты, куда Зеленский, естественно, не явился, в свой агитационный митинг.

Зеленский в ответ посоветовал действующему главе государства не становиться шоуменом, а заняться своими прямыми обязанностями.