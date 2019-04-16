Ватикан, 16 апреля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Специалисты Ватиканских музеев готовы участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери, заявил 16 апреля на пресс-конференции глава папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази.

DomyD Святой Петр. Ватикан

По его словам, ватиканские эксперты могут принять участие в части конкретных реставрационных работ.

При этом кардинал отметил, что внешняя помощь в восстановлении сгоревшего собора не имеет для Франции критического значения, так как эта страна имеет все возможности для реставрации.

Напомним, 15 апреля в Париже сильно пострадал от пожара всемирно известный собор Парижской Богоматери.

Причины возгорания пока неизвестны.