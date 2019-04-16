Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал торги с заметного роста всех основных индексов, «высокотехнологичный» Nasdaq преодолел символические 8000 пунктов, 16 апреля передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 105,02 пункта (0,40%), до 26 489,79 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,90 пункта (0,31%), до 2914,48 пункта, индекс Nasdaq вырос на 28,75 пункта (0,36%), до 8 004,77 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Уолл-стрит 15 апреля проходили в «красной зоне» из-за негативных отчетов компаний финансового сектора, однако к концу торгов индексы отыграли большую часть потерь.

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