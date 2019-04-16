Вильнюс, 16 апреля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Как заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в интервью радиостанции Ziniu radijas, Россия и Белоруссия предпримут все возможные усилия для снятия запрета на экспорт электроэнергии в страны Прибалтики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом. Белорусская АЭС

«У нас есть закон, который запрещает покупку с того момента, когда будет запущена БелАЭС, если она будет запущена. И сейчас торговый режим так устроен, что, по нынешнему регуляционному режиму, балтийские страны могут закупать у Беларуси электроэнергию только через Литву. То есть ни на эстонской, ни на латвийской границах нет правовых, регуляционных инструментов, чтобы эта торговля была возможной», — приводит его слова издание postimees.ee.

По словам министра, Белоруссия получает от экспорта электроэнергии один миллион евро в день. После запуска Белорусской АЭС, в соответствии с литовским законом, экспорт прекратится, и Белоруссия потеряет эти доходы.

Поэтому Россия и Белоруссия приложат все усилия, чтобы снять запрет на экспорт белорусской электроэнергии в Прибалтику. В этом им поможет тот факт, что запуск Белорусской АЭС назначен уже на осень этого года, а Литва, несмотря на все усилия, пока не готова стабильно переключиться на европейскую энергетическую систему.

В 2017 году парламент и кабмин Литвы приняли закон о том, что Белорусская АЭС представляет опасность для окружающей среды и национальной безопасности Литвы. Согласно этому закону, после запуска БелАЭС покупка электроэнергии у Белоруссии будет запрещена.