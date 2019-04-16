Киев, 16 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что освобождение из-под стражи Надежды Савченко и Владимира Рубана ещё не означает снятия с них обвинений.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным», — написал он.

Как полагает Луценко, освобождение обвиняемых из-под стражи стало возможным из-за того, что судебная система Украины «тяжело больна». Симптомами «болезни» он называет возможность для обвиняемых манипулировать со сменой адвокатов, нехватку судей и нежелание судей выполнять свою работу. «Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории», — считает он.

Как уже сообщалось, Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко на том основании, что срок меры пресечения в виде нахождения под стражей истёк, а новая мера пресечения не была избрана.

Владимира Рубана обвиняют в попытке ввоза оружия из непризнанных республик Донбасса с целью подготовки терактов, а Надежду Савченко — в совершении действий по насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти.