Киев, 16 апреля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. На Украине у действующей власти началась «жалкая агония морального уродства» из-за вероятного проигрыша президента Петра Порошенко. Об этом 16 апреля отметил на своей странице в Фейсбук украинский политолог Юрий Романенко.

Цитата из кф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько

По его словам, политика украинизации вызвала недовольство у рабочего класса, вынужденного «вкалывать за копейки».

«Боже, какое огромное удовольствие я испытываю, глядя на эту агонию. Я вспоминаю, как годами говорил депутатам и функционерам БПП и Народного фронта: «Зачем вы лезете к людям с языком. Зачем натравливаете этих молодых дурачков на несчастных кассирш, цепляетесь к официантам, к обслуживающему персоналу за русский, когда вы не можете дать элементарных благ людям, когда они вкалывают за копейки, а вы их дразните». Зачем эту тупое квотирование, когда вся молодежь сидит в Youtube, Instagram, и вы вообще ее не сможете остановить. Зачем дурацкое блокирование, когда все, кто хочет, легко его обойдут», — напомнил Романенко.

Политолог заметил, что украинские власти патриотизмом прикрывали коррупцию.

«И все эти годы мы получили насмешки со стороны, рассказывание, что мы какие-то не такие патриоты, что мы должны говорить на украинском, а то мы потакаем агрессору, и прочие нравоучения, которые тем более были мерзкими, зная, какую коррупцию развели эти господа. И вот теперь жалкая агония морального уродства. Все официантки, кассиры с «неправильными взглядами» вдруг пошли на участки, чтобы напомнить всем этим Забужко (украинская писательница Оксана Забужко) и Ницоям (украинская писательница Лариса Ницой) и прочим… из обслуги, что если вы не предлагаете внятные условия жизни, то вас выкинут, какую бы гуманитарную трескотню вы не разводили по ходу», — добавил Романенко.

Он советует шоумену Владимиру Зеленскому сосредоточить усилия на развитии экономики, инфраструктуры, защите прав граждан и бизнеса.

«И это урок Зеленскому. Сосредоточься на экономике, на праве, на инфраструктуре, на простом ведении бизнеса. Чтобы люди могли работать, творить и жить по-человечески. Чтобы простой человек без напоминания по телевизору понимал, что он может купить больше еды, купить квартиру, машину, дать нормальное образование детям, заплатить за хорошего врача. Тогда люди освободятся от груза повседневных забот. Смогут ездить по стране и миру, и убедятся, что неважно, на каком ты языке говоришь, какая у тебя вера, какие портреты предков, потому что люди везде плюс-минус одинаковы», — считает Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля на пресс-конференции в Киеве заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкийзаявил, что кандидат в президенты Украины Зеленский является лидером по положительному отношению к нему граждан.

Так, положительно к Зеленскому относятся 53,7% респондентов, нейтрально— 21,2%, отрицательно— 17%. При этом к действующему президенту Петру Порошенко позитивно относятся 18,1%респондентов, 17,2%— нейтрально, 58%— негативно. К музыканту Святославу Вакарчуку 25,4% — позитивно, 36,5% нейтрально, 18,2%- негативно. К экс-начальнику Главного управления военной разведки минобороны, бывшему председателю службы безопасности УкраиныИгорю Смешко: 24,6%— позитивно, 22,7%— нейтрально, 12%— негативно. К лидеру парламентской фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко: 20%— позитивно, 25%— нейтрально, 49,3%— негативно.

Кроме того, в первые 100 дней после выборов украинцы ожидают от нового президента снижения тарифов, снятия неприкосновенности с депутатов, судей и главы государства, а также расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений, передает пресс-служба КМИС.