Мадрид, 16 апреля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Власти Мадрида провели эвакуацию 57-этажного небоскреба в деловом центре города после сообщения о бомбе, 16 апреля передает агентство Associated Press.

Efraimstochter Флаг Испании

По сообщению полиции Испании, 235-метровая башня Torre Espacio была эвакуирована после сообщения о бомбе в посольстве Австралии в Мадриде.

В настоящий момент информация о минировании не подтверждена. На месте работают следователи и аварийные службы.

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