Калуга, 16 апреля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Выставка немецкой художницы Габриэлы Юст «Литературные гравюры» открылась в галерее калужского Дома музыки сегодня, 16 апреля. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM художественный руководитель Дома музыки Элина Зеликова, в работах художницы из немецкого города Зуль представлен синтез литературного творчества и изобразительного искусства. Вернисаж посвящён празднованию 50-летия сотрудничества городов-побратимов российской Калуги и немецкого Зуля.

Kaluga-music.ru На выставке

«Это не просто иллюстрации к известным произведениям «Божественная комедия» и «Мастер и Маргарита», а авторское осмысление наследия русского писателя Михаила Булгакова и итальянского классика Данте Алигьери. В экспозиции также представлены картины, иллюстрирующие собственные произведения автора», — сказала Зеликова.

Габриэла Юст — художник-график, член Федерального союза художников Тюрингии (Германия) закончила Институт графики и книжного искусства в городе Лейпциге. Активный общественный деятель, в том числе волонтёр, занимающийся проектами реставрации церквей Тюрингии. С 1990 года работает преподавателем в Народных институтах Германии. За эти годы Габриэлой Юст реализованы многочисленные творческие проекты совместно с одаренными молодыми людьми, эмигрировавшими в Германию из других стран, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей.

Выставка Габриэлы Юст «Литературные гравюры» будет представлена в галерее калужского Дома музыки до 28 апреля.