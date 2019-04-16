Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Праздник выпускников школ «Алые паруса» в 2019 году состоится в Петербурге на два дня позже намеченного срока. Об этом сообщил аппарат депутата городского Заксобрания Дениса Четырбока со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алые паруса

Изначально праздник был назначен на пятницу, 21 июня. При этом 22 июня в России является Днем памяти и скорби в связи с началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Четырбок ранее обратился к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с предложением перенести праздник школьников, так как обычно он завершается после полуночи, причем принято давать красочный фейерверк над городом.

«Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом — это, мягко говоря, неправильно», — писал депутат.

Сегодня, 16 апреля стало известно, что праздник перенесут на воскресенье, 23 июня. Таким образом, две даты не пересекутся.

Стоит отметить, что в ночь на 22 июня в Петербурге ежегодно проходит акция «Свеча памяти», в ходе которой молодые люди зажигают свечи у воинских мемориалов города и у места на Фонтанке, где ленинградцы брали воду в блокадные зимы.

Заметим, в 2018 году срок проведения «Алых парусов» уже переносили из-за матчей чемпионата мира по футболу.