Ереван, 16 апреля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. В ближайшее время в Армении ожидаются слушания по процессу правосудия переходного периода. В результате этого процесса, согласно ряду заявлений, ожидается появление судебной власти, пользующейся доверием общественности.

facebook.com/elinar.vardanyan Элинар Варданян

По словам члена общественной организации «Группа Альтернативные проекты», экс-депутата парламента Элинар Варданян, правосудие переходного периода обеспечит гарантию того, что сформируются правовое государство и судебная власть, пользующаяся общественным доверием.

«Правосудие переходного периода в разных странах призвано создать атмосферу солидарности в обществе. А это значит, что разные слои общества имеют определенные ожидания от переходного правосудия. Если ожидания общества не будут оправданы, то это обстоятельство не только не послужит формированию атмосферы солидарности, но и углубит недоверие».

По словам Элинар Варданян, на пути формирования правового государства главной проблемой Армении является необходимость реформирования судебной системы.

«Первым и важным шагом должны стать судебные реформы. Другими словами, должна быть четкая концепция, а также основанные на ней законодательные изменения. И если мы оставляем в стороне эту важную проблему и все внимание сосредотачиваем на правосудии переходного периода, то в этом случае судебная система и необходимость реформ отодвигаются на второй план. В результате всего перечисленного, дефицит доверия к судебной системе продолжает сохраняться, что отнюдь не является предпосылкой стремления иметь правовое государство», — сказал Варданян в интервью газете «Паст» («Факт»).

По её словам, о правосудии переходного периода говорилось неоднократноно, тем не менее, не говорилось о ее конкретной модели.

«Если модель будет уточнена в результате этих обсуждений, можно будет сделать выводы. В частности, означает ли это, что в обществе не возникнет лишнее напряжение и действительно ли это послужит формированию атмосферы солидарности?», — отметила Варданян, в этом контексте подчеркивая, что сегодня в армянском обществе и без этого очень напряженная атмосфера, разные слои общества находятся по разные стороны баррикад.

Продолжая говорить о правосудии переходного периода и ссылаясь на «презумпцию вины», и концепцию о «конфискации имущества без обвинительного вердикта суда», Варданян отметила: «Если правосудие переходного периода рассматривается как орган, параллельный судебной власти, это означает, что здесь так или иначе будет присутствовать фактор субъективизма. Если это будет высший орган, то это в свою очередь будет противоречить Конституции Армении. Что касается дискуссий, связанных с презумпцией вины, то использование самого термина уже незаконно. В целом, различные правовые понятия интерпретируются по-разному. В случае такого подхода, конечно, правосудие переходного периода дает поводы для беспокойства».