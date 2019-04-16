Курск, 16 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В Курске могут отменить систему платных парковок. О намерении депутатов выйти с инициативой о пересмотре закона, регулирующего организацию и работу платных парковок, или даже об отмене парковок рассказал журналистам 16 апреля вице-спикер Курской областной думы Александр Кичигин.

Petr Magera Платная парковка

«Это не парковки, а просто огороженные участки дороги, с которых взимается плата. Вы видели, чтобы зимой их кто-то чистил?» — цитирует Кичигина «Друг для друга».

Платные парковки в Курске работают с середины 2016 года. По данным департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства, за это время в бюджет города от их работы поступило около 18 млн рублей. Четыре миллиона было направлено инвестору, ПАО «Ростелеком». При этом ранее озвучивались планы о получении более 40 млн в год. Более того, в конце марта стало известно о расторжении «Ростелекомом» контракта с администрацией города. Компания также пытается через суд взыскать убытки, которые оцениваются в почти 63 млн рублей.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Рязани заявили о планах сделать платные парковки, которые сейчас также обслуживает «Ростелеком», муниципальными. В соседнем Воронеже платные парковки ввели с октября 2018 года. В начале апреля УФАС возбудил дело против организатора парковочного пространства за использование слова «муниципальный». В начале же апреля было вынесено первое судебное решение об отмене штрафа за неоплаченную парковку.