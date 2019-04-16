Орел, 16 апреля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Елена Суворова назначена на должность председателя Орловского областного суда на шестилетний срок полномочий указом президента РФ Владимира Путина от 15 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Tangs-hk.com Фемида

Елена Суворова окончила Саратовский юридический институт, в 1992 году начала работу консультантом в Энгельсском городском народном суде, и в том же году начала исполнять обязанности народного судьи. С 2004 по 2013 год работала судьей Саратовского областного суда. В 2013 году была назначена заместителем председателя Орловского областного суда. В 2017 году избрана председателем совета судей Орловской области.

Пост председателя Орловского облсуда оказался вакантным в сентябре 2018 года после перевода Фёдора Телегина на аналогичную должность в Саратовский облсуд. Елена Суворова исполняла обязанности председателя Орловского облсуда.