Ярославль, 16 апреля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. 16 апреля Кировский районный суд Ярославля ограничил срок ознакомления с материалами уголовного дела бывшему депутату муниципалитета и областной думы Павлу Дыбину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде.

City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дыбин обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он требовал деньги у одного из предпринимателей за отказ подконтрольных структур от участия в конкурсных процедурах.

Дыбин был задержан и арестован в мае 2018 года, а в ноябре освобожден под залог в 2 млн рублей. Расследование дела завершено. Следствие посчитало, что обвиняемый слишком долго знакомится с материалами уголовного дела. Суд посчитал ходатайство обоснованным и ограничил срок ознакомления 26 апреля.

Это значит, что после этой даты дело будет передано в суд.