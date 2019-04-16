Екатеринбург, 16 апреля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за малой собираемости платежей за вывоз мусора региональные операторы заранее «запаслись» кредитами, чтобы не обанкротиться. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

По словам областного чиновника, компании были готовы к большому проценту неплатежей, поэтому предварительно обратились в банки.

«Чтобы не было банкротств, операторы открыли кредитные линии на покрытие выпадающих доходов», — сказал министр.

Впрочем, вечно на кредитах операторы сидеть не будут. Компании уже в ближайшее время начнут претензионную работу.

«С граждан будет взиматься задолженность — уже с процентами. Поэтому кредиты региональных операторов будут тем самым погашены», — сказал Смирнов.

Напомним, по итогу первого квартала 2019 года в Свердловской области собрали только 30−32% платежей за вывоз мусора. В среднем по России собираемость составляет 50,3%. Во многих регионах с собираемостью от 5% до 30% есть риск, что региональные операторы прекратят свою работу.