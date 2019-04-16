Москва, 16 апреля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Проект постановления, направленный на то, чтобы поручить Счетной палате проверить деятельность Центробанка за 2016−2018 годы, Госдума рассмотрит на пленарном заседании 18 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение Госдумы 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Речь идет о предложении Национального финансового совета (НФС) поручить Счетной палате провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЦБ. Такое решение НФС принял на заседании 14 марта 2019 года, документ подписан первый вице-премьером РФ Антоном Силуановым.

В частности, отмечают в НФС, по закону Госдума может поручить Счетной палате проверить работу Центробанка в вопросе формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли регулятора. Кроме того, отмечают в НФС, необходимо также проверить исполнение сметы расходов ЦБ, его структурных подразделений и учреждений. Речь идет о работе банка в 2016—2018 годах.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту поддержал предложение НФС и предлагает депутатам проголосовать за то, чтобы поручить Счетной палате провести проверку ЦБ. Если большинство депутатов поддержат документ, то проверка начнется в июне и должна закончиться в ноябре 2019 года.