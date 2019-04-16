Воронеж, 16 апреля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Строящаяся парогазовая установка Воронежской ТЭЦ-1 будет введена в эксплуатацию в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам посещения строительной площадки парогазовой установки 223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 губернатором Александром Гусевым 16 апреля. Новый парогазовый блок позволит увеличить выработку электроэнергии, повысить конкурентоспособность продукции ТЭЦ, снизить удельные расходы на выработку электроэнергии до уровня 230 г/кВтч и повысить надежность электро‑ и теплоснабжения потребителей Воронежа.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Площадка строительства ПГУ-223

Инвестиции в парогазовую установку (ПГУ) на Воронежской ТЭЦ-1 составили больше 15 млрд рублей. На данный момент строительство завершено на 95%. По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» Виктора Назарова, на данный момент установлено основное оборудование — котлы утилизаторы, дожимные компрессорные установки, две градирни, необходимое электрооборудование, паровые турбины, сетевые насосы, подогреватели сетевой воды. На площадке строительства работают более 800 человек, ход строительства постоянно контролируется с помощью видеокамер. Как сообщил генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов, парогазовую установку на 223 МВт введут в эксплуатацию в конце 2019 года.

Александр Гусев отметил, что возводимая парогазовая установка является важным объектом для жизнедеятельности города.

«Во-первых, мы получаем новый объект экономики. Во-вторых, это совершенно другой уровень надежности. Современное оборудование, которое может десятилетиями работать для выработки энергии и тепла. Я очень рад, что объект прошел точку невозврата в строительстве», — отметил Александр Гусев.