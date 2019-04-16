Киев, 16 апреля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. На госшахтах Украины себестоимость добычи тонны угля повысилась до 4000 грн. ($149). При том, что цена тонны угля в тарифе электростанций 2800 грн. ($104). Об этом 16 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, комментируя снижение добычи угля госшахтами Украины в первом квартале 2019 года.

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«Сегодня цена тонны угля в тарифе электростанций — 2800 грн. Одновременно себестоимость добычи тонны угля на госшахтах более 4000 грн. Прогноз себестоимости по итогам 2019 года — 4500 грн. ($167). Это огромная, фантастическая цена… Чтобы не было снижения добычи угля нужно выходить на цену, которая будет покрывать добычу угля госшахтами. В противном случае будет расти задолженность… Мы будем двигаться в сторону 3500 грн. ($130) за тонну. Это даст возможность отказаться от дотаций и наращивать собственную добычу угля», — считает Корольчук.

Он сообщил, что на сегодняшний день задолженность правительства по оплате труда шахтерам составляет $29,8 млн.

«Рост задолженности есть. На сегодня она составляет около 800 млн грн… Это следствие того, что цена угля, который добывается госшахтами очень высокая. Это не дает возможность предприятиям инвестировать в свое развитие, обеспечивать безопасность работы. Протесты могут иметь место. У государства два варианта выхода из этой ситуации: или вернуться к вопросу дотаций (выделять из бюджета деньги). До 2014 года суммы дотаций были на уровне $2 млрд… Второй момент — дать реальную рыночную цену на уголь. Это даст возможность наращивать собственную добычу», — сказал Корольчук.

По его словам, в 2015—2016 гг. методика расчета стоимости угля в оптово-рыночной цене электроэнергии «Роттердам+» себя оправдала и дала положительные результаты.

«В принципе, произошло сокращение импорта. Раньше мы много импортировали угля из-за границы… Раньше, когда мы импортировали уголь, мы фактически поддерживали ту страну, из которой завозили уголь. Больше всего угля мы завозили из России… Сейчас остаются поставки импортного российского угля… Вместо своего шахтера, мы кормили шахтеров других стран. Ввод большей, рыночной цены на украинский уголь дало возможность украинским, в первую очередь государственным шахтам выйти на уровень самоокупаемости. Повысилась цена на уголь. Его смогли продавать на тепловые электростанции, предприятия могли инвестировать в оборудование, в безопасность, платить зарплаты. Этим снижалась импортная зависимость», — подытожил Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министерство энергетики и угольной промышленности Украины проинформировало, что в январе-марте 2019 года угледобывающие предприятия сократили добычу рядового угля на 7,1% (594,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 7 млн 764,5 тыс. тонн. В частности, добыча коксующегося угля сократилась на 24% (387,4 тыс. тонн) — до 1 млн 227,4 тыс. тонн, энергетического — на 3,1% (207,1 тыс. тонн), до 6 млн 537,1 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления минэнергоугля, за три месяца текущего года сократили добычу на 19,5% (230,9 тыс. тонн) — до 955,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 10,1% (15,2 тыс. тонн) — 165,8 тыс. тонн, тогда как энергетического — упала на 23,8% (246,1 тыс. тонн), до 789,7 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области в первом квартале 2019 года обеспечили добычу 2 млн 524,2 тыс. тонн угля (-14% к январю-марту-2018), Луганской области — 111,7 тыс. тонн (-23,7%), Днепропетровской области — 4 млн 739,9 тыс. тонн (-2%), Львовской области — 374,3 тыс. тонн (-8,6%), Волынской области — 14,3 тыс. тонн (-52,2%).